Guardiola tirou o pó às botas e mostrou que ainda está aí para as curvas

O Manchester City já prepara a visita a Huddersfield - domingo às 16 horas - para a 13.ª jornada da Premier League e o treino de quarta-feira contou com um reforço especial. O técnico Pep Guardiola juntou-se aos jogadores e deu uma 'perninha', mostrando que com 46 anos ainda está aí para as curvas...