Há 1 milhão de pessoas que a vêem todos os dias...

Sofia Jamora é a principal cara da linha de biquínis da Lolli Valfre's, mas também muito popular no Instagram onde já conta com mais de 1 milhão de seguidores. A norte-americana proveniente da Califórnia, consegue deixar qualquer um de queixo caído com a sua bela forma escultural e física, apesar dos seus 20 anos.