0

0



Há cortes que valem (quase como) golos...

Ouasim Bouy, do PEC Zwolle, assinou este domingo um daqueles cortes que valem quase tanto como um golo. Diante do Willem II, o defesa holandês reagiu muito bem e, com uma intervenção em cima da linha, impediu o segundo golo contrário. Um ato fantástico, mas que apenas serviu para adiar o golo, que chegaria em cima do apito final.