Há frangos e depois... há isto!

Arriscamos dizer que Karl Johnsson, guarda-redes do Guingamp, vai ter pesadelos esta noite ao lembrar-se do jogo com o Nantes. É que, com o marcador em 1-1, o guardião deu um daqueles frangos de todo o tamanho, permitindo ao conjunto adversário ficar com os 3 pontos no bolso. Abdoulaye Touré, o autor do disparo, é que se ficou a rir...