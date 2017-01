0

Há mais um Kluivert a dar que falar no Ajax

Não é só o filho mais novo de Patrick Kluivert que dá nas vistas com a bola nos pés. Justin Kluivert estreou-se pela equipa principal do Ajax com apenas 17 anos e garante que só deixa o clube holandês, precisamente onde Patrick Kluivert se deu a conhecer ao mundo do futebol, depois de marcar mais golos do que o pai.