Há problemas com o Sporting por causa de Coentrão? Fernando Santos responde

Fábio Coentrão é uma das principais ausências na lista de convocados da Seleção Nacional para os jogos com Andorra e Suíça, tendo Fernando Santos preferido os laterais-esquerdos Eliseu e Antunes. O selecionador foi diretamente questionado se havia algum problema com o Sporting, com Jorge Jesus ou com o próprio jogador e a resposta foi esta.