Há qualquer coisa que não bate certo nesta celebração do Barcelona...

O Barcelona conseguiu na quarta-feira uma reviravolta histórica na Liga dos Campeões, ao bater o PSG por 6-1, após na 1.ª mão dos oitavos de final ter perdido por 4-0. E Tom Brady, líder dos New England Patriots, que no último Super Bowl também fizeram história com uma recuperação no resultado frente aos Atlanta Falcons, publicou nas redes sociais uma montagem que está a dar que falar. "Isso sim é uma reviravolta! @neymarjr @leomessi e o resto do Barcelona - que exibição inspiradora de vontade e determinação sob pressão. Parabéns pela incrível vitória e boa sorte para o resto da temporada, sempre com magia", escreveu Brady, ao qual Neymar respondeu: "Entrámos na galeria do impossível".