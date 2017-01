4

Há regras que são mesmo para cumprir

A musa fitness Fran Petersen, que sofria bullying na infância, revela como é sua alimentação para arrasar no Carnaval do Rio de Janeiro como musa da Académicos da Rocinha: "A minha está cada dia mais restrita principalmente quando se trata de hidratos de carbono. Alimento-me a cada três horas basicamente com as mesmas coisas: clara de ovo, frango e batata doce" [Fotos:Davi Borges/MF Assessoria]