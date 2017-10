0

Há um 7 a brilhar no Algarve... e a marcar grandes golos

O vídeo já tem uma semana, remonta ao duelo da jornada 3 da 2.ª Divisão do distrital da AF Algarve, entre Unidos Portimão e Odiáxere, mas a qualidade deste golo merece natural destaque. Vitinha foi o autor desta obra de arte, fazendo jus ao 7, o número do melhor do Mundo.