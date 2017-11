Há um (agora ex) benfiquista no cinco ideal de Phillipe Coutinho

Numa entrevista ao programa 'Soccer AM', Phillipe Coutinho criou uma equipa de sonho com os 5 melhores jogadores. Nessa lista incluiu o guardião Júlio César (que hoje rescindiu com o Benfica), seu ex-colega no Inter Milão. Lúcio, Steven Gerrard, Luis Suarez e Neymar compõem a lista, sendo que Coutinho acredita que o avançado do PSG "vai conquistar a Bola de Ouro".