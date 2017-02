6

Há um 'Exterminador Implacável' em Alvalade

Os leões divulgaram esta tarde uma imagem com o novo 'Exterminador Implacável' de Alvalade, com uma imagem de Bas Dost a personificar a personagem que ganhou vida com Arnold Schwarzenneger. O Sporting adianta que Bas Dost está em exibição em todos os estádio do país... e que não perdoa.