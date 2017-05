0

0



Há uma 'corrente' de calduços no balneário do Benfica?

O Benfica treina na manhã desta quarta-feira no relvado do Estádio Nacional, palco da final da Taça de Portugal na qual os encarnados defrontam o V. Guimarães, no domingo. Antes, houve tempo para descontrair no balneário: Jonas e Pizzi partilharam os vídeos nas redes sociais de uma espécie de... corrente de calduços?