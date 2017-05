141

Há uma vaca holandesa que já adivinhou o resultado da final da Liga Europa

Depois do polvo Paul no Mundial'2010, há agora a vaca Sijtje. A holandesa já começa a ser famosa por prever os resultados dos mais variados temas e tem uma taxa de acerto de 85% - já adivinhou os resultados das eleições holandesas, que o Feyenoord iria ser campeão e até o resultado do jogo entre Holanda e México no Mundial'2014. No confronto Ajax e Manchester United no próximo dia 24, a vaca 'vidente' previu que o vencedor da Liga Europa será... a equipa holandesa. Será que José Mourinho lhe dá a volta?