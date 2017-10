Hamilton: da festa na pista, ao 'banho de multidão' captado em modo 'selfie'

O título do Mundial de Pilotos de Fórmula 1 foi conquistado por Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou a corrida do GP do México no 9.º lugar. Os festejos do 'tetra' do inglês começaram logo na pista, onde Sebastian Vettel (Ferrari), o seu principal adversário, lhe deu os parabéns, e prosseguiram com um 'banho de multidão', captado pelo próprio em vídeo.