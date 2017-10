0

Hamilton fez queixinhas de Vettel... e o tiro saiu-lhe pela culatra

Charlie Whiting está a preparar a saída do cargo de diretor de corrida da Fórmula 1, que acumula com os de delegado de segurança da FIA, diretor permanente e diretor do departamento técnico da competição Fórmula 1. Já lá vão muitos anos sob grande tensão... e a aturar miúdos mimados. Na reunião que teve com os pilotos antes do GP do Japão - que sucede em cada uma das etapas do Mundial de F1 -, o britânico de 65 anos teve de lidar com mais uma situação caricata. Tudo começou quando Lewis Hamilton (Mercedes) quis saber o motivo pelo qual não tinha sido desencadeada uma investigação ao facto de Sebastian Vettel (Ferrari) não ter deixado o volante devidamente encaixado no carro após o acidente em que se envolveu com Lance Stroll (Williams-Mercedes) na Malásia. Paciente, Whiting explicou ao compatriota que agiu com base em senso comum porque a corrida já tinha acabado e porque o carro, danificado como estava, não necessitava do voltante para ser removido. Vettel nem abriu a boca, mas Sebastian Grosjean (Haas-Ferrari) decidou intervir, colocando uma pergunta aparentemente inocente: "Um piloto pode retirar os cintos de segurança assim que corta a linha de chegada?" A resposta do dirigente foi imediata: "Não". O francês concretizou então: "É que o Lewis tem vindo a fazer isso com muita frequência..."