0

1



Hamzaoui perdeu os sentidos após lance dividido com Ponck

No início da segunda parte, Hamzaoui perdeu os sentidos após lance dividido com Ponck, em que ambos os jogadores chocaram com a cabeça. O jogador do Nacional foi prontamente assistido pela equipa médica no relvado e saiu de ambulânica. De acordo com a Sport TV, Hamzaoui já estava consciente quando saiu do estádio.