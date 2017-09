0

Harry Kane continua a desafiar Ronaldo e Messi: agora foi esta obra de arte

Harry Kane está imparável e continua a marcar golos atrás de golos na Liga dos Campeões e na Premier League. Este sábado diante do Huddersfield Town, o avançado do Tottenham fez mais uns quantos, destacando-se este, uma verdadeira obra de arte. Com esta quantidade e qualidade, o internacional inglês é um verdadeiro desafio a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.