Hat-trick de Gelmín Rivas na estreia vitoriosa de Peseiro no Sharjah FC

José Peseiro não podia ter começado melhor a sua aventura no Sharjah FC. A equipa orientada pelo treinador português venceu na quarta-feira o Al Wasl por 4-2 e carimbou o passaporte para as meias-finais da Taça do Presidente dos Emirados Árabes Unidos. Gelmín Rivas marcou um hat-trick.