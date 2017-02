0

Haverá um pior autogolo do que este?

Já por aqui fomos partilhando alguns autogolos insólitos, mas este de Paulo Albarracín tem entrada garantida para os primeiros postos nessa particular tabela. Tudo sucedeu no Peru, no duelo entre Academia Cantolao e Ayacucho, quando o defesa deste último conjunto tentou passar ao guarda-redes... sem olhar para este! Deu mau resultado, claro.