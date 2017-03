0

0



Hélder Costa falhou penálti mas o Wolves voltou a vencer

Hélder Costa começa a ser uma das principais referências do Wolves e este sábado até foi o jogador encarregue de bater um penálti no duelo com o Rotherham. Contudo, o esquerdino ex-Benfica acabou por acusar a pressão e permitiu a defesa de Lewis Price. Valeu ao português o golo decisivo de Andreas Weimann, em cima da hora, que valeu à sua equipa o regresso aos triunfos, mês e meio depois, e ainda a saída da zona de despromoção.