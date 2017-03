79

Hélder Costa levou adeptos do Wolves à loucura

Nas bancadas do Griffin Park, em Brentford, os adeptos do Wolverhampton já faziam as contas à vida com a obtenção de apenas 1 ponto, até que Hélder Costa, servido por Ivan Cavaleiro voltou a ser decisivo. Marcou aos 89' e deu um triunfo importantíssimo aos Wolves, que agora respiram um pouco melhor.