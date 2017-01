1949

3



Hélder Costa num 'sprint' de área-a-área que deixou Liverpool em pânico

O Wolverhampton eliminou este sábado o Liverpool da Taça de Inglaterra ao triunfar por 2-1 no reduto do adversário, com Hélder Costa em grande destaque ao fazer as assistências para os golos da equipa que ocupa o modesto 18.º lugar do Championship. Mas a história do avançado português no jogo poderia ter sido ainda mais gloriosa caso não tivesse sido travado em falta Benjamin Woodburn neste lance, quando rematou depois de fazer um 'sprint' de área-a-área.