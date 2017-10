Henry quis 'picar' Ibrahimovic e acabou a chorar... a rir

Zlatan Ibrahimovic fala muitas vezes de si mesmo como sendo uma espécie de deus. Ou melhor, diz que é Deus. O veterano sueco é uma fonte inesgotável de frase fortes e tiradas épicas e a entrevista que concedeu ao antigo futebolista francês Thierry Henry, para a Sky Sports, não foge à regra. A determinada altura a dupla passa por uma parede no centro de treinos do Manchester United onde estão retratados alguns dos mais emblemáticos futebolistas que representaram os red devils - Cristiano Ronaldo está lá - e Henry faz notar que não há sinais de Ibra. A resposta que ouviu fez com que desatasse a rir e tivesse mesmo de sair de frente da câmara.

"Já sei o que é que me vais perguntar... isso vai ser feito no próximo ano", começou por dizer o sueco, com Henry a notar: "Mas eles têm muito espaço aqui..."

"Queres mesmo saber porquê? É porque eles não sabem ainda qual é a aparência de Deus", rematou Ibrahimovic.