Herói da Argentina escondeu-se da festa: afinal onde está Messi?

O herói da Argentina recusou protagonismo na festa dentro do balneário. Numa fotografia publicada nas redes sociais que mostra os jogadores no balneário, Messi, que marcou três golos na vitória por 3-1 no Equador, ficou escondido. Consegue encontrá-lo?