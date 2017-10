0

Herrera 'sentenciou' México-Trinidad e Tobago com uma 'bomba'

Héctor Herrera contribuiu (e bem) para a vitória do México, por 3-1 sobre a Trinidad e Tobago, em jogo a contar para a qualificação do Mundial 2018. O jogador do FC Porto foi titular, jogou os 90 minutos e ainda teve tempo de aos 90+3 fechar o resultado de livre direto.