0

0



Hoje não há só Benfica para ver em Dortmund...

Inaugurado há pouco mais de um ano, e orçamentado em 36 milhões de euros, o Museu do Futebol alemão, em Dortmund, promete surpresas e, na verdade, são muitas as que esperam os visitantes que por ali passam. A entrada começa num túnel, com as cores da seleção germânica e, a partir daí, terá a certeza de não se aborrecer, ou dar por o tempo passar [Vídeo: Vanda Cipriano/Record]