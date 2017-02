0

0



Houve 'canelão' antes do Académica-Cova da Piedade

Diogo Ribeiro e João Simões estrearam-se pela Académica e, antes do jogo com o Cova da Piedade, levaram o tradicional 'canelão' do resto da equipa. Os estudantes criaram um túnel por onde passaram os dois jogadores, que foram mimados pelos companheiros.