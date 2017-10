0

Houve 'intrusos' (mas bem-vindos) nos ecrãs no jogo da Seleção Nacional

Antes do decisivo encontro frente à Suíça, em que Portugal carimbou a qualificação para o Mundial'2018, a Federação Portuguesa de Futebol lançou um desafio inovador a todos os adeptos: entrar em direto via "live streaming" nos ecrãs e linhas LED do Estádio da Luz. O resultado foi... este