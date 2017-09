79

Hugo Vieira marcou quase... da bandeirola de canto

O português Hugo Vieira esteve nesta quarta-feira em grande destaque na vitória do Yokohama Marinos na Taça do Imperador do Japão, ao fazer os três golos que valeram o triunfo diante do Sanfrecce (3-2), num duelo apenas decidido no prolongamento. Num deles colocou a bola no buraco da agulha, embora o guarda-redes tenha ficado com culpas no cartório.