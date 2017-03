0

Hummels assinou o melhor desarme da temporada?

Ainda o marcador do Bayern Munique-Eintracht Frankfurt estava a zeros, quando Branimir Hrgota se isolou na cara de Manuel Neuer, fintou o guardião contrário e pensou que ia marcar. Pensou mal... porque lá de trás vinha Mats Hummels, que nem uma flecha, pronto a salvar os bávaros com um corte sensacional. No final, baliza do Bayern a zeros e um triunfo por 3-0.