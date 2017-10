0

Ianis Stoica faz o 6-1 pela 1.ª equipa do Steaua... aos 14 anos

Ianis Stoica teve uma estreia de sonho. Com apenas 14 anos, é o jogador mais jovem de sempre a entrar na equipa principal do Steaua Bucareste e, a culminar este feito, marcou o último golo na goleada frente ao Sanatatea Cluj, da Taça da Roménia (6-1). "A estreia e o golo são fruto do meu trabalho diário. Foi simplesmente incrível. Um dia vou escrever um livro sobre este jogo", afirmou.