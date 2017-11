Ibrahimovic celebrou qualificação da Suécia 'à Ibra' e italianos caíram-lhe em cima

A Suécia garantiu na segunda-feira a qualificação para o Mundial'2018 e, para tal, bastou um empate a zero em Milão frente à Itália (valeu a vantagem de um golo trazida da 1.ª mão do playoff). Ora, Zlatan Ibrahimovic, que deixou a seleção sueca no ano passado, fez questão de celebrar 'à Ibra' e publicou, no Instagram, uma imagem da equipa com a legenda "We are Zweden" ("Somos Zuécia", com o Z da sua 'marca' pessoal). Quem não achou muita graça aos festejos foram os italianos que invadiram a caixa de comentários com palavras pouco elogiosas...