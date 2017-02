451

Ibrahimovic é deus mas tem um herói de Hollywood

O Manchester United venceu o Saint-Étienne por 3-0 e Zlatan Ibrahimovic foi o homem do jogo ao apontar os três golos dos red devils. No final da primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa, o avançado continuou em grande, com esta tirada na flash-interview. "Tento sempre fazer o meu melhor. Para onde quer que tenha ido, ganhei. Sou como o Indiana Jones", disse o vetrano sueco que ao chegar ao clube de Old Trafford disse que não vinha para ser rei de Manchester e sim para ser deus de Manchester.