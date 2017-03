64

Ibrahimovic deu nó em Mings, levou pisadela na cabeça... e respondeu com cotovelada

Ibrahimovic não foi feliz frente ao Bournemouth este sábado. O avançado sueco, após dar um nó cego em Mings, levou uma pisadela na cabeça e respondeu mais tarde com uma cotovelada. Pior do que isso, não conseguiu dar a vitória ao Manchester United (terminou empatado 1-1), permitindo a defesa de Boruc no penálti assinalado aos 72 minutos.