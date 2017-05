1047

Ibrahimovic está pronto para a final da Liga Europa...

Equipado com a camisola do Manchester United, Zlatan Ibrahimovic partilhou nas redes sociais um vídeo de um dos seus exercícios de recuperação, no qual colocou a legenda "pronto para a final". A decisão a que o sueco se refere é da Liga Europa, final que o avançado efetivamente verá... mas provavelmente sentado na bancada.