Icardi deu triunfo ao Inter e depois festejou como Messi... e Ronaldo

Mauro Icardi, avançado do Inter Milão, assumiu as 'despesas' do derbi de Milão e fez hat-trick frente ao Milão, impondo assim mais uma derrota aos rossoneri (3-2). Mas o destaque do jogo vai para a celebração do golo que sentenciou a partida, que apesar de ser marcado de penálti teve direito a 'coreografia' inspirada no que já fizeram Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).