Iker Casillas ironiza sobre vídeo-árbitro com imagens da Catalunha

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, publicou no Twitter duas fotografias irónicas a propósito do vídeo-árbitro, lembrando o que acontece quando há um golo anulado. No entanto, o facto de as imagens serem de apoiantes da independência da Catalunha já está a causar polémica.