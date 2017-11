Imagens chocantes: O grave acidente de Daniel Hegarty em Macau

O piloto britânico Daniel Hegarty (Honda) sofreu um grave acidente no Circuito da Guia, onde teve lugar o Grande Prémio de Macau de motociclismo, que levou ao fim da corrida a seis voltas do final. Hegarty, de 31 anos, foi vítima de um 'highside' que o projetou contras as barreiras de proteção na curva dos pescadores e foi retirado de ambulância, temendo-se o pior. A organização decidiu terminar a corrida, dando vitória ao britânico Glenn Irwin (Ducati), que ia na frente na altura. Estas imagens podem ferir a sensibilidade dos leitores.