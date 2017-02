40

Imagens dos confrontos que antecederam o dérbi Botafogo-Flamengo

O jogo entre o Botafogo e o Flamengo, disputado domingo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Brasil, ficou marcado pelos incidentes ocorridos antes da partida. Durante os incidentes, um adepto foi baleado no peito, não resistindo aos ferimentos.