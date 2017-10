0

Imagens impressionantes: fogo destruiu estádio do Pampilhosense

Os incêndios que atingiram grande parte das regiões Centro e Norte de Portugal deixaram marcas também no futebol. O Grupo Desportivo Pampilhosense, equipa que disputa a Divisão de Honra AF Coimbra, ficou praticamente sem casa, pois o Estádio Municipal de Pampilhosa da Serra foi fustigado pelo fogo, que destruiu vedações, redes, balizas e parte do relvado sintético. As equipas sénior e júnior do Pampilhosense estão impossibilitadas de utilizar o local por tempo indeterminado, até porque a prioridade do município é, como é natural, realojar as pessoas que perderam as suas casas.