0

0



Imagens raras: os melhores momentos de Messi nas camadas jovens do Barcelona

Na semana em que se cumprem 13 anos desde a estreia de Lionel Messi em jogos oficiais pelo Barcelona (diante do Espanyol, a 16 de outubro de 2004), o clube catalão divulgou imagens raras do argentino nas camadas jovens do clube. Vale a pena ver. [Vídeo: Perform Group]