Imperdível: Diego Costa reage ao golo do triunfo do Chelsea sobre o At. Madrid

Diego Costa transferiu-se recentemente do Chelsea para o Atlético Madrid e na noite de quarta-feira esteve nos camarotes do Wanda Metropolitano a assistir ao jogo da Liga dos Campeões (Grupo C) entre os dois clubes, que os ingleses venceram graças a um golo de Michy Batshuayi, no tempo extra (90'+4). O hispano-brasileiro nunca escondeu que é colchonero ferrenho mas a sua reação não deixa margem para quaisquer dúvidas...