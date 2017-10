0

Impressionante: aos 7 anos, filho de Cristiano Ronaldo já faz isto

Cristiano Ronaldo já divulgou várias imagens das habilidades do filho mais velho, Cristianinho, com a bola. Este sábado voltou a brindar os seus seguidores no Instagram com um vídeo de um golaço que faz lembrar os seus próprios golos. Para ver em modo repeat!