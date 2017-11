Inacreditável: Adepto agride jogador do U. Lamas em partida com o Lourosa

O Lourosa venceu o U. Lamas (divisão de elite da AF Aveiro), por 2-1, num jogo marcado por mais um momento que mancha o futebol português. Aquando do segundo golo do Lourosa, marcado por Koneh, alguns adeptos da equipa visitante invadiram o relvado e, durante os festejos, Marcelo, jogador do U. Lamas, foi agredido por um adepto (imagens Lourosa TV)