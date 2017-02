19

Inaugurado o monumento de homenagem a Cosme Damião

Presidente do Benfica pegou na memória do fundador do clube para reforçar a crença na conquista do tetracampeonato. A cerimónia contou ainda com a presença de familiares de Cosme Damião e do autor da peça, Bugalho Ferros, sobrinho de Joaquim Ferreira Bugalho, o presidente que mandou construir o antigo Estádio da Luz.