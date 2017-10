0

India Malhoa cada vez mais ousada (ou como um decote chega ao umbigo)

India Malhoa celebrou o seu 18.º aniversário no princípio do mês de outubro e não lhe falta a ousadia. A filha da cantora Ana Malhoa não pára de surpreender as suas dezenas de milhares de seguidores no Instagram e a última fotografia partilhada, com um pronunciado decote, levou até que a comparassem com Kylie Jenner, uma das manas Kardashian