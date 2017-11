Influência de Ricciardo sobre Verstappen não se vê mas... cheira-se

Max Verstappen, piloto holandês foi questionado sobre qual é a influência que o companheiro de equipa da Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, exerce sobre si. A resposta foi hilariante:

"Muito má na realidade. Ele está sempre a p*****-se! Cheira sempre muito mal no espaço de acolhimento da nossa equipa... Agora a sério, ele é um tipo fantástico. Na pista tentamos sempre ficar à frente um do outro, mas cá fora é só rir. Temos muito respeito um pelo outro e para falar verdade nunca vivi nada assim na minha carreira de piloto, pois tenho um compnaheiro de equipa muito fixe, com quem me posso mesmo divertir. Espero que ele continue a ser meu companheiro de equipa por muitos anos."