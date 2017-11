Inglês em apuros por pedir filme-pirata do 'Planeta dos Macacos' a Son

Esta 'brincadeira' pode sair caro a este homem que será adepto do West Ham e se cruzou com Heung-Min Son nas filas de trânsito em Londres e perguntou ao avançado do Tottenham se este lhe arranjava o filme 'Planeta dos Macacos' ['Planet of the Apes']. O sul-coreano não percebeu e ele ripostou com "DVD-piratas, DVD-piratas, vocês fazem DVD-piratas", agravando o que já era interpretado como ofensa de caráter racista. Os dois clubes já reagiram, condenando o incidente que o homem filmou e partilhou nas redes sociais.