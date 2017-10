0

Inglês finaliza adversário com golpe nunca visto no MMA

O inglês Jonno Mears alcançou este fim de semana a sua vitória enquanto lutador de artes marciais mistas (MMA), mas fê-lo de uma forma que o levou a ser destacado em praticamente todo o Mundo. Em causa está o golpe que ditou o triunfo sobre Aaron Jones, no Full Contact Contender 19, no qual finalizou o adversário com o recurso ao chamado "Boston Crab", um gesto do WWE. Aliás, após o combate, Mears confirmou a inspiração dos wrestling. "Adorava e estudava todos os movimentos quando era criança", revelou.