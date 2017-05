425

Iniciado do FC Porto marca golaço do meio-campo

Com apenas 15 anos, Tiago Ribeiro fez algo que... nem Pelé conseguiu em toda a carreira. O jogador dos iniciados do FC Porto fez assim o empate diante do Anadia (2-2), com uma colocação de pé esquerdo notável. O Porto Canal fez questão de o partilhar nas redes sociais!